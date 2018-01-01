Власть (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Из пьющего электрика в вице-президента: история покорения Белого дома Диком Чейни.
Один из самых влиятельных в истории серых кардиналов американского правительства, Чейни далеко не сразу добился политических успехов. Когда жена заставила его взяться за ум и ему подвернул�ась стажировка в Белом доме, Дик внезапно решил изменить свою жизнь. Этот шанс открыл ему глаза на перспективы карьеры в высших кругах американской, а позже и мировой политики. Так никудышный работник и семьянин стал правой рукой Джорджа Буша и смог сыграть важную роль в геополитике США в Ираке.
Кто этот неоднозначный человек и как он сумел забраться на вершину, несмотря на невзрачное прошлое? Кристиан Бэйл и Эми Адамс в байопике Адама МакКея — смотреть фильм «Власть» в хорошем качестве можно на нашем видеопортале.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Маккей
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Элисон
Пилл
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Джастин
Кирк
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Билл
Кэмп
- Сценарист
Адам
Маккей
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- НБКомпозитор
Николас
Брителл