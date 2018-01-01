Власть
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Власть (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Vice
Драмы, Комедии127 мин18+

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Сюжет

Из пьющего электрика в вице-президента: история покорения Белого дома Диком Чейни.

Один из самых влиятельных в истории серых кардиналов американского правительства, Чейни далеко не сразу добился политических успехов. Когда жена заставила его взяться за ум и ему подвернулась стажировка в Белом доме, Дик внезапно решил изменить свою жизнь. Этот шанс открыл ему глаза на перспективы карьеры в высших кругах американской, а позже и мировой политики. Так никудышный работник и семьянин стал правой рукой Джорджа Буша и смог сыграть важную роль в геополитике США в Ираке.

Кто этот неоднозначный человек и как он сумел забраться на вершину, несмотря на невзрачное прошлое? Кристиан Бэйл и Эми Адамс в байопике Адама МакКея — смотреть фильм «Власть» в хорошем качестве можно на нашем видеопортале.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Власть»

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