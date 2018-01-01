Власть (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Из пьющего электрика в вице-президента: история покорения Белого дома Диком Чейни.



Один из самых влиятельных в истории серых кардиналов американского правительства, Чейни далеко не сразу добился политических успехов. Когда жена заставила его взяться за ум и ему подвернул�ась стажировка в Белом доме, Дик внезапно решил изменить свою жизнь. Этот шанс открыл ему глаза на перспективы карьеры в высших кругах американской, а позже и мировой политики. Так никудышный работник и семьянин стал правой рукой Джорджа Буша и смог сыграть важную роль в геополитике США в Ираке.



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