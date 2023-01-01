Биография

Джесси Племонс — американский актер, продюсер. Получил пальмовую ветвь на Каннском фестивале за лучшую мужскую роль в драме «Виды доброты», был номинирован на премию «Оскар», трижды на «Эмми» и на премию Гильдии актеров, номинант премий Британской академии и «Сатурн». Родился в Далласе, США, 2 апреля 1988 года. Актерские способности заметили у Джесси еще в детстве: реклама Coca-Cola, где он снялся в три с половиной года, была запоминающейся. Родители стали возить его на прослушивания, и в нескольких фильмах он снялся в массовке. В последующие годы были эпизодические роли, в том числе в таких известных сериалах, как «Анатомия страсти» и «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». В кинокартине «Неукротимые сердца» Джесси Племонс играл вместе с Мэттом Деймоном. В сериале «Огни ночной пятницы» у него уже была не второстепенная роль, а одна из главных. За роль в сериале «Во все тяжкие» Джесси получил премию Гильдии актеров. Полюбился зрителям его герой в фантастическом фильме «Пол: секретный материальчик». Сериал «Фарго» принес Племонсу номинацию «Эмми». На съемках сериала он познакомился с будущей женой — Кирстен Данст. За роль в драме «Власть пса» был претендентом на «Оскар». Мартин Скорсезе снял Племонса в ленте «Убийцы цветочной луны» вместе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. За роль второго плана в мини-сериале «Любовь и смерть» Джесси был номинирован на премию «Эмми». Снялся в сериале «Черное зеркало», криминальной драме «Ирландец», в триллере «Сделано в Америке», в картине «Падение империи» и других.