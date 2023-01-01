Что знает Оливия
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Что знает Оливия

Что знает Оливия (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Olive Kitteridge 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал охватывает около 20 лет жизни семьи Киттеридж, которая состоит из жены Оливии — пожилой учительницы математики, мужа — Генри и сына-подростка.
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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Что знает Оливия»

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