Что знает Оливия (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

У небольшого, тихого рыбацкого городка Кросби оказывается имеются свои тайны. И только Оливия может о них поведать. Тринадцать отдельных историй в центре которых манерная, строгая, принципиальная пенсионерка Оливия Киттридж.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лиза
Холоденко
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актриса
Энн
Дауд
- МВАктриса
Марта
Вейнрайт
- Актриса
Зои
Казан
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- Актёр
Девин
Друид
- Сценарист
Джейн
Андерсон
- ЭССценарист
Элизабет
Страут
- Продюсер
Джейн
Андерсон
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл