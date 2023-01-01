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Что знает Оливия
1-й сезон

Что знает Оливия (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.52014, Olive Kitteridge 1 4 серии
Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У небольшого, тихого рыбацкого городка Кросби оказывается имеются свои тайны. И только Оливия может о них поведать. Тринадцать отдельных историй в центре которых манерная, строгая, принципиальная пенсионерка Оливия Киттридж.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Что знает Оливия»