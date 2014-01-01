Что знает Оливия. Серия 4
Что знает Оливия
1-й сезон
4-я серия

Что знает Оливия (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62014, Olive Kitteridge 1
Драма18+
У небольшого, тихого рыбацкого городка Кросби оказывается имеются свои тайны. И только Оливия может о них поведать. Тринадцать отдельных историй в центре которых манерная, строгая, принципиальная пенсионерка Оливия Киттридж.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

