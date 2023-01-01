Биография

Том Хэнкс — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Форрест Гамп» и «Филадельфия». Родился в штате Калифорния 9 июля 1956 года. Еще с детства окружающие отмечали искрометное чувство юмора будущего артиста. Он легко сходился с людьми и без проблем поступил на актерский факультет университета в Калифорнии. Не закончив обучение, Том получил приглашение и стал участником актерской труппы в Кливленде. Первым опытом работы в кино для молодого Тома Хэнкса стала кинокартина «Он знает, как вы одиноки». Известность актер получил после роли в фильме «Всплеск». В 90-е годы вышли такие культовые фильмы с участием Хэнкса, как «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана» и «Неспящие в Сиэтле». Другие известные работы артиста: «Изгой», «Терминал», «Капитан Филлипс», «Поймай меня, если сможешь», «Облачный атлас».