Дэвид МакКало: Рисуя историю (фильм, 2008) смотреть онлайн

Дэвид МакКало: Рисуя историю

2008, David McCullough: Painting with Words
Документальный37 мин18+
О фильме

НВО представляет документальный фильм-интервью с известным американским писателем, рассказчиком, историком, лектором и двукратным лауреатом Пулитцеровской премии Дэвидом МакКалоу. Смотрите фильм «Дэвид МакКало: Рисуя историю» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.5 IMDb