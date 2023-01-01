Биография

Гари Гетцман — американский продюсер, композитор и актер. Лауреат премии «Эмми». Родился в Лос-Анджелесе 6 ноября 1952 года. Карьеру начал еще в юности, снимаясь в различных телевизионных шоу вроде «Флот МакХэйла» и «Развод по-американски». Также основал компанию по производству водяных кроватей, что в последствии вдохновило режиссера Пола Томаса Андерсона и привело к съемкам фильма «Лакричная пицца». В 1984 году продюсировал концертный фильм группы Talking Heads, что послужило началом его большой карьеры в кино. Сегодня фильмография Гари Гетцмана насчитывает более 90 работ. Он продюсировал такие проекты, как «Молчание ягнят», «Филадельфия», «Джон Адамс», «Тихий океан», «Братья по оружию», «Эван Всемогущий», «Игра изменилась».