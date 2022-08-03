Фильм Мастер (2012)
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О фильме
Неприкаянный солдат попадает в секту, где всем заправляет авторитетный гуру. Фильм «Мастер» (2012) — эпохальная драма Пола Томаса Андерсона, принесшая ему приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале и трижды номинированная на «Оскар». Главные роли в картине исполнили Хоакин Феникс и Филип Сеймур Хоффман.
Американский моряк Фредди Куэлл, воевавший в Японии во время Второй мировой, пытается вписаться в мирную американскую жизнь, но ПТСР и алкоголизм сильно осложняют эту задачу. После череды неудач Фредди просыпается после запоя и понимает, что он на борту лайнера, где всем распоряжается интеллигентный господин по имени Додд Ланкастер. Вскоре выясняется, что все пассажиры корабля — адепты религиозного культа под названием «Миссия», основанного Ланкастером. Фредди примыкает к учению и становится подопытным, на котором мессия тестирует свои теории. Между Доддом и Фредди устанавливается связь подобная отношениям духовных отца и сына, но их единение грозит нарушиться, когда Фредди узнает правду.
Сможет ли герой освободиться от влияния харизматика и его паствы? Узнаете, если будете смотреть фильм «Мастер» на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Эми
Адамс
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Джесси
Племонс
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- Актёр
Рами
Малек
- МДАктёр
Мартин
Д. Дью
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ПМАктриса
Патриция
МакКормак
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- ДСПродюсер
Джоэнн
Селлар
- Актёр дубляжа
Тимофей
Трибунцев
- АХАктёр дубляжа
Анатолий
Хропов
- Актриса дубляжа
Дарья
Екамасова
- НСАктриса дубляжа
Наталья
Сапецкая
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ДФХудожник
Джек
Фиск
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд