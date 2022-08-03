Неприкаянный солдат попадает в секту, где всем заправляет авторитетный гуру. Фильм «Мастер» (2012) — эпохальная драма Пола Томаса Андерсона, принесшая ему приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале и трижды номинированная на «Оскар». Главные роли в картине исполнили Хоакин Феникс и Филип Сеймур Хоффман.



Американский моряк Фредди Куэлл, воевавший в Японии во время Второй мировой, пытается вписаться в мирную американскую жизнь, но ПТСР и алкоголизм сильно осложняют эту задачу. После череды неудач Фредди просыпается после запоя и понимает, что он на борту лайнера, где всем распоряжается интеллигентный господин по имени Додд Ланкастер. Вскоре выясняется, что все пассажиры корабля — адепты религиозного культа под названием «Миссия», основанного Ланкастером. Фредди примыкает к учению и становится подопытным, на котором мессия тестирует свои теории. Между Доддом и Фредди устанавливается связь подобная отношениям духовных отца и сына, но их единение грозит нарушиться, когда Фредди узнает правду.



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