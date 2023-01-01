Биография

Пол Томас Андерсон — американский режиссер, сценарист и продюсер. Шестикратный номинант на премию «Оскар» и лауреат премии «Лучший режиссер» Каннского кинофестиваля. Родился в Калифорнии 26 июня 1970 года. Пол заинтересовался кинематографом еще в раннем возрасте благодаря примеру своего отца, работавшего на телевидении. В школе юноша снял свой первый короткометражный фильм. Профильного образования кинодеятель так и не получил, поскольку устроился ассистентом на Нью-Йоркской киностудии. Дебютом в большом кино Пола Томаса Андерсона стала криминальная драма «Роковая восьмерка» с Гвинет Пэлтроу и Джоном Си Райли. Начиная с драмы про порнобизнес «Ночи в стиле буги» 1997 года режиссер выдавал один культовый фильм за другим. Самые известные картины Андерсона: «Магнолия» с Томом Крузом, оскароносная «Нефть», «Мастер» с Хоакином Фениксом» и «Любовь, сбивающая с ног» с драматичной ролью Адама Сэндлера.