Биография

Линн Рэмси — британская сценаристка, режиссер и продюсер. Лауреатка приза «Лучший сценарий» Каннского кинофестиваля. Родилась в Глазго 5 декабря 1969 года. После окончания школы Рэмси поступила в колледж Нейпира, где изучала фотографию, а в 1995 году — окончила режиссерский факультет Национальной школы кино и телевидения. Свой творческий путь постановщица начала с короткометражных фильмов. В 2013 году она вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля, а в 2015 году — Венецианского. Дебютный фильм Линн Рэмси «Крысолов» в 1999 году был расхвален прессой. Ее последующие работы пополняли программы различных кинофестивалей мира. Самые известные фильм Рэмси: «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суиндон и «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом.