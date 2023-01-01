Биография

Мэри Стинберген — американская актриса. Лауреат премий «Оскар», «Сатурн» и «Золотой глобус». Родилась в Ньюпорте 8 февраля 1953 года. С раннего детства Мэри проявила недюжинные творческие способности, участвуя в конкурсах талантов, занимаясь танцами и играя в школьных спектаклях. Затем она перебралась в Нью-Йорк, где училась в театральной школе. Дебютом Мэри Стинберген в кино стал фильм «Направляясь на юг» — в комедийном вестерне она получила основную женскую роль. Затем были фильмы «Путешествие в машине времени», «Мелвин и Говард», которые были отмечены престижными премиями. Последующие фильмы «Комедия секса в летнюю ночь» и «Кросс-крик» также было тепло встречены критиками. Далее были фильмы, которые также оказались популярными. Это «Филадельфия», «Что гложет Гилберта Грейпа», «Никсон», «Жизнь как дом». Мэри Стинберген не потерялась в современном кинобизнесе, принимая участие в различных проектах, от сериала «Последний мужчина на земле» до романтической комедии «Книжный клуб».