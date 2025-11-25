Прогулка по лесам (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Два пожилых друга отправляются по маршруту, который поддается не всем молодым путешественникам. Фильм «Прогулка по лесам» — трогательное драмеди с Робертом Рэдфордом, Ником Нолти и Эммой Томпсон о том, что отправляться на поиски себя никогда не поздно.
Известный автор путевых заметок Билл последнее время все чаще думает, что его время прошло. Биллу уже за 70, и он давно не писал ничего, кроме предисловий к чужим работам. После похорон приятеля он решается на отчаянный поступок — отправиться в поход по Аппалачской тропе, бросив вызов старости. По настоянию жены он ищет себе партнера для этого нелегкого пути. На авантюру соглашается только Стивен, старый друг, с которым они давно не общались. Вместе им придется полгода провести в дороге, преодолевая препятствия, которые припасли природа и другие туристы.
Присоединиться к их походу позволит «Прогулка по лесам» (2015). Найти драмеди с незабываемым актерским дуэтом вы сможете на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кен
Куопис
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актриса
Мэри
Стинберген
- НОАктёр
Ник
Офферман
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- РКАктёр
Р.
Кит Харрис
- ХЛАктриса
Хейли
Ловитт
- ЛЭАктёр
Линдс
Эдвардс
- СМАктриса
Сьюзэн
МакПайл
- ЭФАктёр
Эндрю
Фогель
- ДКАктёр
Дерек
Крантц
- ГУАктриса
Гайа
Уайз
- ТМАктёр
Такер
Мик
- ЧХАктриса
Чандлер
Хэд
- СЭАктриса
Сандра
Эллис Лэфферти
- ВААктёр
Вэл
Альмендарез
- ДВАктёр
Дэнни
Винсон
- СААктриса
Стефани
Астэлос-Джонс
- КХАктёр
Кевин
Харрисон
- БГАктриса
Бриджет
Гетинс
- АВАктёр
Алекс
Ван
- ДКАктёр
Джон
Кап
- МГАктриса
Мими
Гулд
- РБАктёр
Роуэн
Бусед
- НУАктёр
Нджема
Уильямс
- ПБАктёр
Перри
Болл
- ТКАктёр
Тони
Кодилл
- МЧАктёр
Маршалл
Чока
- МКАктриса
Марси
Конуэй
- ФГАктёр
Фред
Галле
- КГАктриса
Кэти
Гросхонг
- РААктёр
Роджер
А. Харрисон
- УХАктёр
Уолтер
Хендрикс III
- ЛКАктриса
Лесли
Кимбелл
- ДДАктёр
Дональд
Дж. Коко
- ХХАктриса
Хейли
Х. Лонг
- ДЛАктёр
Дилан
Лоу
- ДМАктёр
Дьюк
МакНил
- ДМАктёр
Диси
Мартин
- УДАктёр
Уильям
Дж. Мод
- КФАктриса
Кристи
Фаррис
- СРАктриса
Спейр
Ран
- ЭЭАктёр
Эрик
Элайджа Роджерс
- ДРАктёр
Джоэль
Роджерс
- Сценарист
Майкл
Арндт
- Сценарист
Билл
Холдермэн
- ББСценарист
Билл
Брайсон
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон