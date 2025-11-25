Прогулка по лесам (фильм, 2015) смотреть онлайн

Два пожилых друга отправляются по маршруту, который поддается не всем молодым путешественникам. Фильм «Прогулка по лесам» — трогательное драмеди с Робертом Рэдфордом, Ником Нолти и Эммой Томпсон о том, что отправляться на поиски себя никогда не поздно.



Известный автор путевых заметок Билл последнее время все чаще думает, что его время прошло. Биллу уже за 70, и он давно не писал ничего, кроме предисловий к чужим работам. После похорон приятеля он решается на отчаянный поступок — отправиться в поход по Аппалачской тропе, бросив вызов старости. По настоянию жены он ищет себе партнера для этого нелегкого пути. На авантюру соглашается только Стивен, старый друг, с которым они давно не общались. Вместе им придется полгода провести в дороге, преодолевая препятствия, которые припасли природа и другие туристы.



Присоединиться к их походу позволит «Прогулка по лесам» (2015).


