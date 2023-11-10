Джон Бэйли

Биография

Джон Бейли, кинооператор и режиссер, родился в Моберли, штат Миссури, 10 августа 1942 года. В течение двух лет, с 2017 по 2019 год, возглавлял Академию кинематографических искусств и наук, пока его не сменил Дэвид Рубин. Его работы прославили фильмы таких режиссеров, как Пол Шредер и Кен Квапис. Джон Ира Бейли провел свое детство и закончил среднюю школу Пия X в Дауни, Калифорния. После окончания в 1964 году Университета Лойолы в Лос-Анджелесе получил степень бакалавра, но обучение на этом не закончил. Кинематографические знания Бейли получил в Школе искусств Университета Южной Калифорнии (SCA), который закончил 4 года спустя. С 1972 года известный оператор и режиссер женат на кинорежиссере Кэрол Литтлтон, с которой по сей день счастливо проживает в Лос-Анжелесе. Фильмы и сериалы Джона Бейли, сделавшие его популярным как оператора, – это известные комедии «День сурка», «Американский жиголо», «Обычные люди». Первыми учителями стали столпы кинематографа Вилмос Жигмонд и Нестор Альмендрос. Затем последовали собственные режиссерские работы, ставшие не менее популярными у зрителей и отмеченные наградами и положительными отзывами критиков: «Поиски признаков разумной жизни во Вселенной», «Китайская луна», «Мариетт в экстазе» и «Виа Долороза».