На линии огня (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.91993, In the Line of Fire
Боевики, Триллеры123 мин18+
Сюжет
Во время очередной предвыборной кампании телохранитель президента Фрэнк Хорриган начинает получать звонки с угрозами от неизвестного, который называет себя Бутом. Вскоре выясняется, что под именем Бута скрывается бывший агент ЦРУ, уволенный из-за проблем с психикой и жаждущий отмщения.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Рене
Руссо
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- Актёр
Гэри
Коул
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- Актёр
Джон
Махони
- ГААктёр
Грегори
Алан Уильямс
- ДКАктёр
Джим
Кёрли
- СХАктриса
Сэлли
Хьюз
- ДМСценарист
Джеф
Магуайр
- ДЭПродюсер
Джефф
Эппл
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- Продюсер
Вольфганг
Петерсен
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе