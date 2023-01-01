На линии огня (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во время очередной предвыборной кампании телохранитель президента Фрэнк Хорриган начинает получать звонки с угрозами от неизвестного, который называет себя Бутом. Вскоре выясняется, что под именем Бута скрывается бывший агент ЦРУ, уволенный из-за проблем с психикой и жаждущий отмщения.



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