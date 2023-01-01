Биография

Клинт Иствуд – это имя в Голливуде стало почти нарицательным. Известный мэтр киноискусства на протяжении вот уже 65 лет радует зрителей по всему миру своими фильмами. Он занимается не только режиссерской деятельностью, но и сам снимается в качестве актера, а также пишет сценарии и музыку к фильмам. Клинт Иствуд появился на свет 31 мая 1930 года, и сейчас ему уже 90 лет. Однако, несмотря на солидный возраст, актер по-прежнему бодр и удивительно продуктивен в творчестве. Личная жизнь Клинта Иствуда довольно противоречива – у него семеро детей, а также масса бурных романов и легких интрижек. Хоть и женат Иствуд официально всего дважды, женщин у него, согласно его же словам, было много. Помимо таланта в кинематографе, Клинт может похвастаться и умением пилотировать. Он имеет лицензию пилота и даже иногда летает на съемки на своем собственном вертолете. Также мужчина не обошел стороной и бизнес-индустрию – он владеет несколькими заведениями, включая ресторан, отель и гольф-клуб в городе Кармел-бай-де-Си. За свою профессиональную жизнь Клинт Иствуд был удостоен множества наград, включая «Оскар», Премию Гильдии режиссеров и киноактеров США, «Золотой Глобус», «Сезар», «Спутник», BAFTA и многие другие престижные премии. Фильмы Клинта Иствуда говорят за себя – многие из них, даже спустя десятки лет после премьеры, называются критиками и простыми зрителями в числе лучших. Отдельного упоминания заслуживают «Малышка на миллион», «Мосты округа Мэдисон», «Абсолютная власть», а в 2019 году киносообщество снова бурно обсуждало свежую работу Иствуда – биографическую драму «Дело Ричарда Джуэлла».