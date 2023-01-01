Биография

Рене Руссо — актриса кино и телевидения. Обладательница премии «Сатурн». Родилась в Бербанке 17 февраля 1954 года. Будущая артистка росла без отца, поэтому еще в подростковые годы работала, чтобы помогать маме и сестре. В 18 лет начала карьеру модели и спустя время доросла до съемок в таких глянцевых журналах, как Vogue и Cosmopolitan. В 1980-е брала уроки актерского мастерства у Аллана Рича и играла в небольших театрах Калифорнии, пока ее не заметили большие продюсеры. Первой заметной работой Рене Руссо стал фильм «Мистер судьба» с Джеймсом Белуши. Далее последовали другие проекты, например, «Достать коротышку», «Выкуп», «Афера Томаса Крауна», «Деньги на двоих». Всего фильмография актрисы насчитывает более 30 ролей.