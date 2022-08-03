Дюк, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри. Однажды на виллу приезжает экс-агент ФБР и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за ним на виллу подтягиваются парни из мафии. Вечеринка будет жаркой!

