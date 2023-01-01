Биография

Роберт Редфорд — американский актер, режиссер и продюсер. Двукратный лауреат премии «Оскар». Родился в Калифорнии 18 августа 1936 года. Будущий актер получил образование в университете Колорадо, после которого отправился в Нью-Йоркский институт, где отучился на театрального художника. В молодости он увлекался каскадерством и даже предлагал свои услуги Warner Brothers. За свой дебютный фильм в качестве режиссера под названием «Обыкновенные люди» Редфорд получил «Оскар». Карьера Роберта Редфорда началась в пятидесятых годах со съемок в телешоу и ТВ-фильмах, среди которых были «Мэверик» и «Театр 90». За свою длительную актерскую карьеру кинодеятель успел сняться в десятке культовых картин, таких как «Из Африки», Неприкасаемые», «Афера», «Вся президентская рать», «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид».