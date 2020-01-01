Натали Вуд: Что остается за кадром
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Натали Вуд: Что остается за кадром

Натали Вуд: Что остается за кадром (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.92020, Natalie Wood: What Remains Behind
Документальный95 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Натали Вуд — не просто легенда кинематографа, а человек уникальной судьбы. Русская по происхождению актриса начала карьеру в Голливуде в раннем детстве, а, повзрослев, стала еще более востребованной, но ее жизнь оборвалась внезапно и загадочно. Лента расскажет подлинную историю Натали Вуд. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Натали Вуд: Что остается за кадром смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb