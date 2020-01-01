Натали Вуд: Что остается за кадром (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.92020, Natalie Wood: What Remains Behind
Документальный95 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Натали Вуд — не просто легенда кинематографа, а человек уникальной судьбы. Русская по происхождению актриса начала карьеру в Голливуде в раннем детстве, а, повзрослев, стала еще более востребованной, но ее жизнь оборвалась внезапно и загадочно. Лента расскажет подлинную историю Натали Вуд. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛБРежиссёр
Лоран
Бузеро
- НВАктриса
Натали
Вуд
- НГАктриса
Наташа
Грегсон Вагнер
- ДШАктриса
Джули
Шаламон
- Актёр
Роберт
Редфорд
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- КВАктриса
Кортни
Вагнер
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- МКАктёр
Март
Краули
- ДНАктёр
Дэвид
Найвен мл.
- ЛБПродюсер
Лоран
Бузеро
- НГПродюсер
Наташа
Грегсон Вагнер
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ТДОператор
Трэверс
Джейкобс