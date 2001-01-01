Нужные люди (фильм, 2001) смотреть онлайн
Сюжет
Высший свет Нью-Йорка боится и боготворит вездесущего Илая Вэрмана. Этот бывалый знаток человеческой натуры легко сводит вместе нужных людей и мирит врагов с немалой выгодой для себя.
Его работа - �знать всех и вся, но когда невинная просьба знаменитого актера, попавшего в щекотливую ситуацию, втягивает Илая в запутанную историю с таинственным убийством, пронырливый светский лев понимает, что не знает ничего. А может быть, он знает слишком много, и за это его ждет жестокая расплата?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэниел
Олгрант
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Ким
Бейсингер
- РОАктёр
Райан
О’Нил
- Актриса
Теа
Леони
- Актёр
Ричард
Шифф
- БНАктёр
Билл
Нанн
- РКАктёр
Роберт
Клейн
- МВАктёр
Марк
Веббер
- ЭБАктёр
Элдон
Баллок
- ДПАктриса
Джульетт
Папа
- БМАктёр
Брайан
МакКоннаки
- ФВАктёр
Фрэнк
Вуд
- РРАктёр
Рекс
Рид
- ЛДАктёр
Льюис
Додли
- ДРСценарист
Джон
Робин Бэйц
- МНПродюсер
Майкл
Нозик
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- ННПродюсер
Нелли
Нуджиел
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ЭБХудожник
Эндрю
Бэйсман
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард
- СЭКомпозитор
Сьюзи
Элмигер