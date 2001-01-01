Нужные люди
Wink
Фильмы
Нужные люди
2001, Нужные люди
Драмы, Криминал94 мин18+

Контент станет доступным 22.04.2025

Нужные люди (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Высший свет Нью-Йорка боится и боготворит вездесущего Илая Вэрмана. Этот бывалый знаток человеческой натуры легко сводит вместе нужных людей и мирит врагов с немалой выгодой для себя.

Его работа - знать всех и вся, но когда невинная просьба знаменитого актера, попавшего в щекотливую ситуацию, втягивает Илая в запутанную историю с таинственным убийством, пронырливый светский лев понимает, что не знает ничего. А может быть, он знает слишком много, и за это его ждет жестокая расплата?

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нужные люди»

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