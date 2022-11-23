В электрическом тумане
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В электрическом тумане

В электрическом тумане (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

7.42009, In the Electric Mist
Триллер, Драма112 мин18+

О фильме

Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В электрическом тумане»