Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.

