В электрическом тумане (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
7.42009, In the Electric Mist
Триллер, Драма112 мин18+
О фильме
Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- БТРежиссёр
Бертран
Тавернье
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Мэри
Стинберген
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- НБАктёр
Нед
Битти
- ДГАктёр
Джеймс
Гэммон
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- ЛХАктёр
Левон
Хельм
- ДЛСценарист
Джеймс
Ли Бурк
- ФБПродюсер
Фридерик
Бурбулон
- МФПродюсер
Майкл
Фицджералд
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- ТДМонтажёр
Тьерри
Дерокле
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви
- БдОператор
Брюно
де Кайзер
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами