В электрическом тумане
Актёры и съёмочная группа фильма «В электрическом тумане»

Режиссёры

Бертран Тавернье

Bertrand Tavernier
Режиссёр

Актёры

Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
АктёрDave Robicheaux
Джон Гудман

John Goodman
АктёрJulie 'Baby Feet' Balboni
Питер Сарсгаард

Peter Sarsgaard
АктёрElrod T. Sykes
Мэри Стинберген

Mary Steenburgen
АктрисаBootsie Robicheaux
Келли Макдоналд

Kelly Macdonald
АктрисаKelly Drummond
Жустина Мачадо

Justina Machado
АктрисаRosie Gomez
Нед Битти

Ned Beatty
АктёрTwinky LeMoyne
Джеймс Гэммон

James Gammon
АктёрBen Hebert
Прюитт Тэйлор Винс

Pruitt Taylor Vince
АктёрLou Girard
Левон Хельм

Levon Helm
АктёрGeneral John Bell Hood

Сценаристы

Джеймс Ли Бурк

James Lee Burke
Сценарист

Продюсеры

Фридерик Бурбулон

Frédéric Bourboulon
Продюсер
Майкл Фицджералд

Michael Fitzgerald
Продюсер

Художники

Элизабет Кинэн

Elizabeth Keenan
Художница

Монтажёры

Тьерри Дерокле

Thierry Derocles
Монтажёр
Роберто Сильви

Roberto Silvi
Монтажёр

Операторы

Брюно де Кайзер

Bruno de Keyzer
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор