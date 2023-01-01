Биография

Игги Поп – актер и культовый американский рок-музыкант, чье творчество и образ поведения на сцене внесли огромный вклад в формирование альтернативного рока. Его деятельность в кино не столь известна, однако и в ней есть интересные моменты. Игги Поп (реальное имя – Джеймс Ньюэл Остерберг мл.) родился в семье школьного учителя и домохозяйки 27 апреля 1947 года. Посещение концерта группы The Doors побудило будущего рок-кумира создать свою группу «The Stooges». Поначалу музыкальная карьера складывалась сложно, музыкант подсел на наркотики, но благодаря многолетней поддержке Дэвида Боуи он вернулся к работе и завоевал признание. Наследие Игги Попа – фильмы и сериалы с его участием, альбомы, повлиявшие на несколько поколений музыкантов, автобиографические книги. Игги Поп играет либо самого себя, либо появляется в коротких ярких ролях. Роли Игги Попа есть в картинах «Сид и Нэнси», «Карапузы», «Ворон 2: город ангелов» и других, в том числе в нескольких картинах Джима Джармуша – «Мертвец», «Кофе и сигареты» (эпизод с музыкантом Томом Уэйтсом, оба – в камео) и «Мертвые не умирают». Музыка Игги Попа звучит в фильмах «На игле», «Карты, деньги, два ствола», «Крокодил Данди – 2».