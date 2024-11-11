Дэниэл Должен Умереть (фильм, 2022) смотреть онлайн

У детей мультимиллионера остался единственный шанс получить свою часть наследства — провести уикэнд с ненавистным братом. Или расправиться с ним по-другому. Фильм «Дэниэл должен умереть» — черная комедия о семейных ценностях с камео Игги Попа.



Дэниэл Пауэлл — добрейшей души человек и начинающий повар, недавно сделавший предложение своей девушке Эмили. Больше всего на свете он хочет познакомить с ней семью, но его баснословно богатый отец Эдвард при смерти, а сестры и брат давно с ним не разговаривают. После безвременной кончины Эдварда его дети получают неприятное известие: Дэниэл, как единственный сын, продолжавший общаться с отцом не смотря ни на что, становится единственным наследником семейного состояния. Однако, если они согласятся отправиться на выходные в пляжный дом и выполнить ряд заданий, которые оставил Эдвард, Дэниэл сможет разделить наследство между ними. Тем не менее родственники решают, что брата лучше убрать радикальным способом.



Чем закончится семейный отдых, расскажет комедия «Дэниэл должен умереть». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

