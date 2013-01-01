Выживут только любовники (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.62013, Only Lovers Left Alive
Фэнтези118 мин18+
О фильме
История древних вампиров Адама и Евы. Адам — рокер из Детройта. Он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает младшая сестра Евы — Ава.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрФэнтези
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Джеффри
Райт
- СДАктёр
Слиман
Дази
- Актёр
Джон
Хёрт
- КЛАктёр
Картер
Логан
- ОТАктриса
Орели
Тепо
- АЭАктёр
Али
Эмин
- Сценарист
Джим
Джармуш
- РБПродюсер
Рейнхард
Брюндиг
- Продюсер
Джереми
Томас
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ЙвКомпозитор
Йозеф
ван Виссем