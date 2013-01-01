Выживут только любовники (фильм, 2013) смотреть онлайн

Выживут только любовники
7.62013, Only Lovers Left Alive
История древних вампиров Адама и Евы. Адам — рокер из Детройта. Он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает младшая сестра Евы — Ава.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

