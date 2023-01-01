Биография

Антон Ельчин — американский актер российско-еврейского происхождения, широко известный по роли Павла Чехова во франшизе «Звездный путь». Антон родился в Ленинграде 11 марта 1989 года. Родители Антона — профессиональные фигуристы. Семья эмигрировала в США, когда мальчику было полгода. Антон с детства снимался в кино и на телевидении. Впервые он появился на экране в эпизодической роли в сериале «Скорая помощь» в 2000 году. Тогда же состоялся и его дебют в полнометражной ленте под названием «Человек состоит в основном из воды». Окончив школу, молодой актер поступил в Университет Южной Калифорнии. Антон Ельчин снялся в десятках фильмов и сериалов. Известным он стал после съемок в картине «И пришел паук» в 2001 году. За эту роль он получил награду «Молодой актер». Позже он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Справедливая Эми», «Полиция Нью-Йорка», «Тайны прошлого», «Доктор Хафф», «Мыслить как преступник», «Нью-Йорк, я люблю тебя». В 2009 году состоялась премьера первой части перезапуска культового сериала «Звездный путь», после которого Антон получил мировую известность. Впоследствии актер сыграл в двух продолжениях. В тот же год с его участием вышел фильм «Терминатор: да придет спаситель», а позже фильмография Антона Ельчина пополнилась картинами «Выживут только любовники», «Неуправляемый», «Вспомни всё».