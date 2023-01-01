Все маленькие животные (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У 24-летнего Бобби, которого все считают умственно отсталым, умирает мать. Отчим быстро прибирает к рукам семейный бизнес и начинает терроризировать пасынка. Он грозится поместить его в психушку, убивает его любимого мышонка. Бобби не выдерживает и сбегает из дома. Во время странствий он встре�чает странного типа по имени мистер Саммерс, который ненавидит людей, но любит животных. Мистер Саммерс находит и хоронит бедных тварей, сбитых машинами на шоссе. Бобби готов помогать ему и даже перенять странную философию бродяги, поэтому Саммерс, поначалу злой и нелюдимый, разрешает пареньку остаться в своей лачуге. Здесь, в лесу, Бобби куда счастливее, чем в городе.



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