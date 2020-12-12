Биография

Джон ле Карре – писатель, автор шпионских романов, которые легли в основу сюжетов фильмов и сериалов. Лауреат нескольких литературных премий «Золотой кинжал», а также премии «Эдгар», был награжден медалью Гёте. Фильмы, снятые по романам Ле Карре, были отмечены номинациями BAFTA и другими престижными кинематографическими наградами. В 1956 году стал выпускником Линкольн-колледжа по специальности «современные языки». Работал на контрразветку МИ-5. С 1959 года работал в МИ-6, служил в дипломатической миссии в Германии под прикрытием. Первым произведением литератора стал роман «Звонок мертвецу», который был экранизирован. Снятый по мотивам романа Джона ле Карре фильм «Дело самоубийцы» получил 5 номинаций премии BAFTA. О писателе заговорили, когда по книге «Шпион, пришедший с холода» Джона ле Карре режиссер Мартин Ритт снял одноименный фильм с Ричардом Бертоном в главной роли. Кинокартина была дважды номинирована на премию «Оскар», получила «Золотой Глобус» (в номинации за лучшую мужскую роль второго плана), несколько премий Британской киноакадемии, вошла в ТОП-10 лучших фильмов года по мнению американских кинокритиков. Ле Карре уволился с дипломатической службы и сосредоточился на литературной карьере. С 1965 года Ле Карре написал еще 22 романа, 11 из которых были экранизированы. По мотиву одного из романов был снят фильм «Русский дом» с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер в главных ролях.