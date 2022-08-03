Великолепный (фильм, 1973) смотреть онлайн

Франсуа Мерлен — писатель криминальных рассказов. С точностью часового механизма он каждый месяц пишет новый роман для своего редактора Шаррона. Каждая история рассказывает об одном и том же герое — Бобе Сен-Клере, влиятельном и лихом секретном агенте.

