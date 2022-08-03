Великолепный (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.01973, Le magnifique
Комедия, Приключения84 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Франсуа Мерлен — писатель криминальных рассказов. С точностью часового механизма он каждый месяц пишет новый роман для своего редактора Шаррона. Каждая история рассказывает об одном и том же герое — Бобе Сен-Клере, влиятельном и лихом секретном агенте.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Брока
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- ВКАктёр
Витторио
Каприоли
- ГМАктёр
Ганс
Мейер
- МТАктриса
Моник
Тарбес
- МДАктёр
Марио
Давид
- БГАктёр
Бруно
Гарсен
- РЖАктёр
Раймон
Жером
- ЖЛАктёр
Жан
Лефевр
- ФМАктёр
Фабрицио
Мореско
- ФдСценарист
Филипп
де Брока
- ВКСценарист
Витторио
Каприоли
- ЖРСценарист
Жан-Поль
Раппно
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- Продюсер
Жан-Поль
Бельмондо
- ЖДПродюсер
Жорж
Дансижер
- АМПродюсер
Александр
Мнушкин
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Кожевников
- РКХудожник
Робер
Кристидес
- АЛМонтажёр
Анри
Ланоэ
- КБКомпозитор
Клод
Боллинг