Великолепный
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Великолепный

Великолепный (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.01973, Le magnifique
Комедия, Приключения84 мин18+
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О фильме

Франсуа Мерлен — писатель криминальных рассказов. С точностью часового механизма он каждый месяц пишет новый роман для своего редактора Шаррона. Каждая история рассказывает об одном и том же герое — Бобе Сен-Клере, влиятельном и лихом секретном агенте.

Страна
Мексика, Италия, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великолепный»