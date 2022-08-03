Георгий Седов (фильм, 1975) смотреть онлайн

Георгий Седов – исследователь севера, достигший немалой славы и признания. Однако государство отказывает ему в финансовой поддержке новой экспедиции. Тогда офицер начинает сбор пожертвований. Собрав необходимую сумму, Седов арендует шхуну «Святой великомученик Фока», но тоннаж с виду огромного судна не позволяет вместить в него всe необходимое. Полярник принимает решение оставить на суше часть воды, топлива, провианта и снаряжения. 27 августа 1912 года «Святой великомученик Фока» уходит в океан.

