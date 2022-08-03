Георгий Седов (фильм, 1975) смотреть онлайн
8.71975, Георгий Седов
Приключения, Биография76 мин18+
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О фильме
Георгий Седов – исследователь севера, достигший немалой славы и признания. Однако государство отказывает ему в финансовой поддержке новой экспедиции. Тогда офицер начинает сбор пожертвований. Собрав необходимую сумму, Седов арендует шхуну «Святой великомученик Фока», но тоннаж с виду огромного судна не позволяет вместить в него всe необходимое. Полярник принимает решение оставить на суше часть воды, топлива, провианта и снаряжения. 27 августа 1912 года «Святой великомученик Фока» уходит в океан.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Биография
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- НВАктриса
Наталья
Величко
- ВГАктёр
Валерий
Гатаев
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- АСАктёр
Александр
Степанов
- АВАктёр
Андрей
Вертоградов
- Актёр
Лев
Дуров
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- СНСценарист
Семен
Нагорный
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев