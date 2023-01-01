Биография

Всеволод Кузнецов — российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Алма-Ате 25 февраля 1970 года. В 17-летнем возрасте Всеволод переехал в Москву, где окончил Щепкинское училище. Позже он стал преподавать в вузе актерское мастерство. Артист успел поработать во МХАТе, а в 1995 году стал озвучивать персонажей в мультсериалах и кинолентах. На протяжении 6 лет – с 2002 по 2008 год – трудился на телеканале ТНТ. Первый фильм Всеволода Кузнецова в качестве мастера дубляжа — «Люди в черном», где ему доверили стать голосом Уилла Смита. Затем был «Парк Юрского периода 2» и «Пятый элемент». Артист озвучил множество голливудских звезд первой величины, включая Киану Ривза, Брэда Питта, Тома Круза и других.