WinkВсеволод Кузнецов
Всеволод Кузнецов
- Карьера
- Актёр, Режиссёр дубляжа
- Дата рождения
- 9 июня 1928 г. (75 лет)
- Дата смерти
- 8 июля 2003 г.
Биография
Всеволод Кузнецов — российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Алма-Ате 25 февраля 1970 года. В 17-летнем возрасте Всеволод переехал в Москву, где окончил Щепкинское училище. Позже он стал преподавать в вузе актерское мастерство. Артист успел поработать во МХАТе, а в 1995 году стал озвучивать персонажей в мультсериалах и кинолентах. На протяжении 6 лет – с 2002 по 2008 год – трудился на телеканале ТНТ. Первый фильм Всеволода Кузнецова в качестве мастера дубляжа — «Люди в черном», где ему доверили стать голосом Уилла Смита. Затем был «Парк Юрского периода 2» и «Пятый элемент». Артист озвучил множество голливудских звезд первой величины, включая Киану Ривза, Брэда Питта, Тома Круза и других.
Фильмография
Актёр
- 9.5
Ханума1978, 138 минБесплатно
- 8.7
Обратная связь1977, 87 минБесплатно
- 8.5
Георгий Седов1975, 76 минБесплатно
- 8.3
Игрок1972, 94 минБесплатно
- 8.1
Наши знакомые1968, 103 минБесплатно
- 9.5
Зимнее утро1966, 85 минБесплатно
- 9.4
Верьте мне, люди1964, 105 минБесплатно
- 8.6
Дело1955, 91 минБесплатно
- 9.4
Запасной игрок1954, 78 минБесплатно