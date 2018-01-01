Ханума (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Состоятельный тифлисский купец мечтает выдать свою дочь Сону замуж за разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание. Между тем Сона в отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не хочет выходить замуж за престарелого князя...



