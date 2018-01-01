Ханума (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
9.51978, Ханума
Мюзикл, Комедия138 мин12+
О фильме
Состоятельный тифлисский купец мечтает выдать свою дочь Сону замуж за разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание. Между тем Сона в отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не хочет выходить замуж за престарелого князя...
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ГТРежиссёр
Георгий
Товстоногов
- ЛМАктриса
Людмила
Макарова
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- ВКАктриса
Валентина
Ковель
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ГБАктёр
Геннадий
Богачёв
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- Актёр
Леонид
Неведомский
- МПАктриса
Мария
Призван-Соколова
- Актёр
Георгий
Штиль
- ЮАСценарист
Юрий
Аксенов
- ГТСценарист
Георгий
Товстоногов
- ЛСПродюсер
Леонид
Светлов
- РНХудожница
Римма
Наринян
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ГККомпозитор
Гия
Канчели