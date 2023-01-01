Дело
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Дело

Дело (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

8.61955, Дело
Драма91 мин18+

О фильме

В руки чиновника-взяточника Варравина и его пособника в «дневном разбое» Тарелкина попадает дело семьи Муромских, которое тянется уже долгих пять лет. За огромную взятку Варравин и Тарелкин обещает Муромскому кончить «дело» и освободить его дочь Лидочку от уголовного обвинения в «пособничестве» аферисту Кречинскому. С трудом набрав требуемую сумму, Муромский вручает взятку Варравину. Но последний решает обмануть измученного долгой тяжбой старика...

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

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