Дело (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

В руки чиновника-взяточника Варравина и его пособника в «дневном разбое» Тарелкина попадает дело семьи Муромских, которое тянется уже долгих пять лет. За огромную взятку Варравин и Тарелкин обещает Муромскому кончить «дело» и освободить его дочь Лидочку от уголовного обвинения в «пособничестве» аферисту Кречинскому. С трудом набрав требуемую сумму, Муромский вручает взятку Варравину. Но последний решает обмануть измученного долгой тяжбой старика...



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