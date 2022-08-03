Зимнее утро (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Трогательная драма о блокадном Ленинграде, теплоте и человечности, которым есть место даже в суровое военное время. В фильме снялись известные советские актеры Николай Тимофеев и Вера Кузнецова. «Зимнее утро» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Сюжет рассказывает о девочке Кате, которая находит маленького мальчика в пострадавшем от бомбежки Ленинграде. Она берет его под свою защиту, называет Сережей и становится для него и матерью, и сестрой. Судьбы детей пересекаются с капитаном Вороновым, который только что вернулся с фронта и пытается найти своих родных. Трое героев начинают заботиться друг о друге и становятся близки, как настоящая семья.
Это фильм не только о войне, но и о большой силе любви и надежде, которая помогает выдержать самые темные времена. «Зимнее утро» — смотреть военный фильм в хорошем качестве можно на Wink. Эта история не оставит вас равнодушными.
Рейтинг
- НЛРежиссёр
Николай
Лебедев
- ТСАктриса
Татьяна
Солдатенкова
- ККАктёр
Константин
Корнаков
- НТАктёр
Николай
Тимофеев
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ЛГАктриса
Лилия
Гурова
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- ФФАктёр
Фёдор
Федоровский
- ЕГАктёр
Евгений
Григорьев
- ЖСАктриса
Жанна
Сухопольская
- ССАктёр
Станислав
Соколов
- ТЦСценарист
Тамара
Цинберг
- ИШПродюсер
И.
Шорохов
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- АФХудожник
Алексей
Федотов
- СИОператор
Семен
Иванов
- ВМКомпозитор
Владимир
Маклаков