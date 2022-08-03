Зимнее утро (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Трогательная драма о блокадном Ленинграде, теплоте и человечности, которым есть место даже в суровое военное время. В фильме снялись известные советские актеры Николай Тимофеев и Вера Кузнецова. «Зимнее утро» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Сюжет рассказывает о девочке Кате, которая находит маленького мальчика в пострадавшем от бомбежки Ленинграде. Она берет его под свою защиту, называет Сережей и становится для него и матерью, и сестрой. Судьбы детей пересекаются с капитаном Вороновым, который только что вернулся с фронта и пытается найти своих родных. Трое героев начинают заботиться друг о друге и становятся близки, как настоящая семья.



Это фильм не только о войне, но и о большой силе любви и надежде, которая помогает выдержать самые темные времена. Эта история не оставит вас равнодушными.


