Директор крупного завода Петр Поляков знакомится с девушкой Варей весьма необычным образом. Она садится к нему в машину и, называя себя его дочерью, показывает Полякову фотографию матери. Поляков вспоминает лицо на фотографии - это его бывшая возлюбленная Зинаида.

