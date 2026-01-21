Свидание с молодостью (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.91982, Свидание с молодостью
Драма, Мелодрама83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Директор крупного завода Петр Поляков знакомится с девушкой Варей весьма необычным образом. Она садится к нему в машину и, называя себя его дочерью, показывает Полякову фотографию матери. Поляков вспоминает лицо на фотографии - это его бывшая возлюбленная Зинаида.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВПРежиссёр
Валентин
Попов
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актриса
Галина
Польских
- НКАктриса
Нелли
Корниенко
- СГАктриса
Софья
Горшкова
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Армен
Джигарханян
- НГАктёр
Николай
Гаевский
- ВПСценарист
Валентин
Попов
- НЕСценарист
Николай
Евдокимов
- АФПродюсер
Адольф
Фрадис
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- ВПОператор
Владимир
Папян
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев