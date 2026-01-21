Свидание с молодостью
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Свидание с молодостью

Свидание с молодостью (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.91982, Свидание с молодостью
Драма, Мелодрама83 мин18+
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О фильме

Директор крупного завода Петр Поляков знакомится с девушкой Варей весьма необычным образом. Она садится к нему в машину и, называя себя его дочерью, показывает Полякову фотографию матери. Поляков вспоминает лицо на фотографии - это его бывшая возлюбленная Зинаида.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидание с молодостью»