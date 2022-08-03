Верьте мне, люди (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
9.41964, Верьте мне, люди
Драма105 мин18+
О фильме
Вор-рецидивист Алексей Лапин отбывает срок в одном из лагерей Крайнего Севера и мечтает порвать с уголовным прошлым. Но за месяц до освобождения он становится невольным соучастником преступления, совершенного заключенным по кличке Каин. Решив, что вину свалят на него, Алексей пускается в бега вместе с Каином. Однако подельник бросает его посреди снежной пустыни. Полуживого Лапина подбирают геологи. Украв у своих спасителей одежду, деньги и еду, он отправляется в Ленинград, чтобы отомстить Каину.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Беренштейн
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- ЛЛРежиссёр
Леонид
Луков
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ИБАктриса
Ирина
Бунина
- Актёр
Станислав
Чекан
- АОАктёр
Александр
Орлов
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- НГПродюсер
Натан
Гофман
- МФХудожник
Михаил
Фишгойт
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин