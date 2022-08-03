Вор-рецидивист Алексей Лапин отбывает срок в одном из лагерей Крайнего Севера и мечтает порвать с уголовным прошлым. Но за месяц до освобождения он становится невольным соучастником преступления, совершенного заключенным по кличке Каин. Решив, что вину свалят на него, Алексей пускается в бега вместе с Каином. Однако подельник бросает его посреди снежной пустыни. Полуживого Лапина подбирают геологи. Украв у своих спасителей одежду, деньги и еду, он отправляется в Ленинград, чтобы отомстить Каину.

