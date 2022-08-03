Верьте мне, люди
Wink
Фильмы
Верьте мне, люди

Верьте мне, люди (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.41964, Верьте мне, люди
Драма105 мин18+

О фильме

Вор-рецидивист Алексей Лапин отбывает срок в одном из лагерей Крайнего Севера и мечтает порвать с уголовным прошлым. Но за месяц до освобождения он становится невольным соучастником преступления, совершенного заключенным по кличке Каин. Решив, что вину свалят на него, Алексей пускается в бега вместе с Каином. Однако подельник бросает его посреди снежной пустыни. Полуживого Лапина подбирают геологи. Украв у своих спасителей одежду, деньги и еду, он отправляется в Ленинград, чтобы отомстить Каину.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb