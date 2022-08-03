Игрок (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация романа Ф.М. Достоевского. Генерал Загорянский вместе с детьми и их домашним учителем живет в роскошном отеле на немецком курорте Рулетенбург. Ещe в России генерал заложил свое имение и теперь с нетерпением ждет из Москвы известия о смерти больной тетки. Только тогда он может получить большое наследство и то положение в обществе, о котором мечтает...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Баталов
- Актёр
Николай
Бурляев
- ЛДАктриса
Любовь
Добржанская
- ИЗАктриса
Итка
Зеленогорска
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- ТИАктриса
Татьяна
Иванова
- Актёр
Александр
Кайдановский
- ВКАктёр
Вацлав
Котва
- Актёр
Василий
Ливанов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- РСАктриса
Ружена
Смоликова
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедь
- КЛАктёр дубляжа
Кирилл
Лавров
- ЛМХудожница
Лилия
Мошкина
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук