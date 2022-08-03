Экранизация романа Ф.М. Достоевского. Генерал Загорянский вместе с детьми и их домашним учителем живет в роскошном отеле на немецком курорте Рулетенбург. Ещe в России генерал заложил свое имение и теперь с нетерпением ждет из Москвы известия о смерти больной тетки. Только тогда он может получить большое наследство и то положение в обществе, о котором мечтает...

