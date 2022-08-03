Игрок
Wink
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Игрок
8.41972, Igrok
Драма94 мин18+

Игрок (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Экранизация романа Ф.М. Достоевского. Генерал Загорянский вместе с детьми и их домашним учителем живет в роскошном отеле на немецком курорте Рулетенбург. Ещe в России генерал заложил свое имение и теперь с нетерпением ждет из Москвы известия о смерти больной тетки. Только тогда он может получить большое наследство и то положение в обществе, о котором мечтает...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»