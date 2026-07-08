Нейтральные воды
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Нейтральные воды

Нейтральные воды (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

1968, Нейтральные воды
Драма100 мин6+

О фильме

О героическом подвиге экипажа крейсера «Горделивый», благополучно выполнившем задание советского командования по пресечению провокаций в нейтральных водах.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нейтральные воды»