Wink
Геннадий Карнович-Валуа
Геннадий Карнович-Валуа

Геннадий Карнович-Валуа

Карьера
Актёр
Дата рождения
25 апреля 1920 г. (72 года)
Дата смерти
2 июля 1992 г.