9.71957, Высота
Драма, Мелодрама88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Высота (фильм, 1957) смотреть онлайн
О фильме
На строительство комбината приезжает бригада монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить монтаж домны по новому методу. Кое-кто с перепугу уезжает в командировку, а в целом предложение принято и верхолазы приступают к работе. Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих трудиться, мечтать, любить — строить большое человеческое счастье.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зархи
- Актёр
Николай
Рыбников
- Актриса
Инна
Макарова
- ГКАктёр
Геннадий
Карнович-Валуа
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- МСАктриса
Марианна
Стриженова
- БСАктёр
Борис
Ситко
- СРАктёр
Сергей
Ромоданов
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- Актёр
Лев
Борисов
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- ХААктёр
Хорен
Абрамян
- ЕЗАктёр
Евгений
Зиновьев
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- АСПродюсер
Алексей
Стефанский
- ВМОператор
Владимир
Монахов
- РЩКомпозитор
Родион
Щедрин