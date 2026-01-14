На строительство комбината приезжает бригада монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить монтаж домны по новому методу. Кое-кто с перепугу уезжает в командировку, а в целом предложение принято и верхолазы приступают к работе. Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих трудиться, мечтать, любить — строить большое человеческое счастье.

