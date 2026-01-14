Высота
Wink
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Высота
9.71957, Высота
Драма, Мелодрама88 мин18+
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Высота (фильм, 1957) смотреть онлайн

О фильме

На строительство комбината приезжает бригада монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить монтаж домны по новому методу. Кое-кто с перепугу уезжает в командировку, а в целом предложение принято и верхолазы приступают к работе. Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих трудиться, мечтать, любить — строить большое человеческое счастье.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высота»