На пути в Берлин
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На пути в Берлин

На пути в Берлин (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

9.21969, На пути в Берлин
Военный86 мин12+

О фильме

Весна 1945 года. Последние битвы Великой Отечественной войны, а впереди самая главная — битва за Берлин. О том, как шла подготовка и проведение этой операции, через судьбы ее участников и героев рассказывает этот фильм.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb