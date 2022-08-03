На пути в Берлин (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.21969, На пути в Берлин
Военный86 мин12+
О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ГКАктёр
Геннадий
Карнович-Валуа
- ГСАктёр
Гелий
Сысоев
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ВКАктёр
Василий
Краснов
- АШАктриса
Антонина
Шуранова
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- ВКАктёр
Владимир
Карпенко
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- ЮЧСценарист
Юрий
Чулюкин
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- НЖОператор
Николай
Жилин
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер