Биография

Александр Захаров — советский актер кино. Родился 1 марта 1912 года. Перед тем, как начать актерскую карьеру, будущий артист прошел Вторую мировую войну. Первым фильмом Александра Захарова стала кинолента «Двенадцатая ночь». В нем он сыграл второстепенную роль вельможи. Еще одна картина с участием Александра «Человек-амфибия» получила большую популярность в СССР. Узнаваемым артист стал благодаря роли в киноленте «Свадьба в Малиновке» 1967 года. Этот фильм стал самым популярным на то время. После него актер сыграл еще 10 ролей. Последняя его работа — «Капкан для «Волка» 1984 года. Александр играл преимущественно в военных фильмах, комедиях.