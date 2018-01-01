Биография

Александр Потапов — народный и заслуженный артист РСФСР, выдающийся киноактер, обладатель государственной премии за роль в драматической ленте «Приказ перейти границу». Награжден орденами Дружбы, Почета и «Содружество», отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства». Одна из звезд на аллее Ялтинской набережной носит имя актера. Артист родился в Москве 14 июня 1941 года. Александр вырос в семье военнослужащего, мать была инженером и проектировала самолеты. С детства будущий актер боролся с заиканием, однако этот недостаток не стал помехой на пути к профессии. Школьные годы будущего артиста прошли в Суворовском училище, а после его обучение продолжилось в Военно-воздушной инженерной академии, где он с удовольствием участвовал в самодеятельности. В 1962 году Потапов получил диплом Театрального училища имени Щукина и поступил на службу в столичный Малый академический театр. Дебют на экране для Потапова состоялся еще во время учебы — он исполнил эпизодическую роль в фильме «Прыжок на заре». Слава кинозвезды пришла к нему после роли Сени Мурги в военной кинодраме «Верность», снятой в 1965 году по сценарию Тодоровского и Окуджавы. Александр Потапов исполнил более сотни ролей в кино и на театральной сцене. Среди его работ — шедевры российского и советского кинематографа, картины «Любовь земная», «Долгие версты войны», «Деревня Утка», первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с музыкой Шнитке, «Однажды двадцать лет спустя», «Авария — дочь мента», «Любить по-русски». Среди работ актера для телевидения — сериалы «Тихий Дон», «Ласточкино гнездо», «Жуков», «Сибириада», «Судьба».