Приказ: Перейти границу
Wink
Фильмы
Приказ: Перейти границу

Приказ: Перейти границу (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.21982, Приказ: Перейти границу
Военные, Советские86 мин12+

Сюжет

В августе 1945 года герои предыдущей ленты «Приказ: огонь не открывать» получают долгожданный приказ: «Перейти границу». В сложных условиях Дальнего Востока проходят первые боевые действия батальона капитана Тихонова. Попав в ловушку, они ищут выход из опасной ситуации…

Приказ: Перейти границу смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb