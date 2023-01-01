Приказ: Перейти границу (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.21982, Приказ: Перейти границу
Военные, Советские86 мин12+
Сюжет
В августе 1945 года герои предыдущей ленты «Приказ: огонь не открывать» получают долгожданный приказ: «Перейти границу». В сложных условиях Дальнего Востока проходят первые боевые действия батальона капитана Тихонова. Попав в ловушку, они ищут выход из опасной ситуации…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb