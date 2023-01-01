Приказ: Перейти границу (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В августе 1945 года герои предыдущей ленты «Приказ: огонь не открывать» получают долгожданный приказ: «Перейти границу». В сложных условиях Дальнего Востока проходят первые боевые действия батальона капитана Тихонова. Попав в ловушку, они ищут выход из опасной ситуации…



Приказ: Перейти границу смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.