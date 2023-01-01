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Приказ: Перейти границу
Актёры и съёмочная группа фильма «Приказ: Перейти границу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приказ: Перейти границу»

Актёры

Владлен Бирюков

Владлен Бирюков

АктёрТихонов
Наталья Егорова

Наталья Егорова

АктрисаЕкатерина Ивановна
Виктор Незнанов

Виктор Незнанов

Актёрстарший лейтенант Ведерников
Эрнст Романов

Эрнст Романов

АктёрБуткин
Александр Потапов

Александр Потапов

АктёрТерентий Шленкин
Александр Силин

Александр Силин

АктёрЕфим Иванович Демидков
Валерий Рыжаков

Валерий Рыжаков

АктёрИван Федотыч
Игорь Пушкарев

Игорь Пушкарев

АктёрСерёжкин повар
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

АктёрЕвдокимов
Борис Невзоров

Борис Невзоров

АктёрАртамонов

Сценаристы

Эдуард Шим

Эдуард Шим

Сценарист

Операторы

Валерий Гинзбург

Валерий Гинзбург

Оператор

Композиторы

Марк Минков

Марк Минков

Композитор