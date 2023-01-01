WinkФильмыПриказ: Перейти границуАктёры и съёмочная группа фильма «Приказ: Перейти границу»
Актёры и съёмочная группа фильма «Приказ: Перейти границу»
Актёры
АктёрТихонов
Владлен Бирюков
АктрисаЕкатерина Ивановна
Наталья Егорова
Актёрстар�ший лейтенант Ведерников
Виктор Незнанов
АктёрБуткин
Эрнст Романов
АктёрТерентий Шленкин
Александр Потапов
АктёрЕфим Иванович Демидков
Александр Силин
АктёрИван Федотыч
Валерий Рыжаков
АктёрСерёжкин повар
Игорь Пушкарев
АктёрЕвдокимов
Вячеслав Баранов
АктёрАртамонов