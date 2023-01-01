Где ваш сын? (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.91986, Где ваш сын?
Драмы77 мин18+
Сюжет
Продолжение фильма «Внимание! Всем постам…». Лейтенант милиции Виктор Кольцов нападает на след воришки-детдомовца Алеши, который украл сок и сгущенку у ничего не подозревавшей бабушки. Мать Алеши умерла, а отец попал в тюрьму, а в детдоме ему совсем не нравится. Кольцов проникается к мальчику симпатией и обещает, что будет регулярно его навещать. Лейтенант сдержит свое слово, но пойдет ли это на пользу Алеше?
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- Актёр
Владимир
Сычев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- ТДАктриса
Тамара
Дегтярева
- ЕВАктриса
Елена
Валаева
- АПАктёр
Александр
Потапов
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- Актёр
Анатолий
Васильев
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- ВНАктёр
Владимир
Никитин
- ЮИСценарист
Юрий
Иванов
- ИВСценарист
Игорь
Вознесенский
- ММКомпозитор
Марк
Минков