Где ваш сын? (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение фильма «Внимание! Всем постам…». Лейтенант милиции Виктор Кольцов нападает на след воришки-детдомовца Алеши, который украл сок и сгущенку у ничего не подозревавшей бабушки. Мать Алеши умерла, а отец попал в тюрьму, а в детдоме ему совсем не нравится. Кольцов проникается к мальчику симпатией и обещает, что будет регулярно его навещать. Лейтенант сдержит свое слово, но пойдет ли это на пользу Алеше?



Где ваш сын? смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.