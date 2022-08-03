Однажды двадцать лет спустя (фильм, 1980) смотреть онлайн
9.71980, Однажды двадцать лет спустя
Мелодрама, Комедия73 мин12+
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О фильме
Через двадцать лет после окончания школы повзрослевшие ученики впервые встречаются на телепередаче о судьбах выпускников. Каждому из них нужно ответить на два вопроса: «Что было самым главным в вашей жизни?» и «Чего ещe вы от жизни ждeте?». Выпускница Надежда Круглова глубоко задумывается, ведь она родила и воспитывает десятерых детей, и каждое событие, связанное с ними, является для нее важным. Героиня начинает путешествие по волнам своей памяти – от знакомства с любимым мужем до текущего дня.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- АПАктёр
Александр
Потапов
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- ИБАктриса
Инга
Будкевич
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- АКПродюсер
Александр
Каменский
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- НПОператор
Николай
Пучков
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин