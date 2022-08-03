Однажды двадцать лет спустя
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Однажды двадцать лет спустя

Однажды двадцать лет спустя (фильм, 1980) смотреть онлайн

9.71980, Однажды двадцать лет спустя
Мелодрама, Комедия73 мин12+

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О фильме

Через двадцать лет после окончания школы повзрослевшие ученики впервые встречаются на телепередаче о судьбах выпускников. Каждому из них нужно ответить на два вопроса: «Что было самым главным в вашей жизни?» и «Чего ещe вы от жизни ждeте?». Выпускница Надежда Круглова глубоко задумывается, ведь она родила и воспитывает десятерых детей, и каждое событие, связанное с ними, является для нее важным. Героиня начинает путешествие по волнам своей памяти – от знакомства с любимым мужем до текущего дня.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды двадцать лет спустя»