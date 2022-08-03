Однажды двадцать лет спустя (фильм, 1980) смотреть онлайн

Через двадцать лет после окончания школы повзрослевшие ученики впервые встречаются на телепередаче о судьбах выпускников. Каждому из них нужно ответить на два вопроса: «Что было самым главным в вашей жизни?» и «Чего ещe вы от жизни ждeте?». Выпускница Надежда Круглова глубоко задумывается, ведь она родила и воспитывает десятерых детей, и каждое событие, связанное с ними, является для нее важным. Героиня начинает путешествие по волнам своей памяти – от знакомства с любимым мужем до текущего дня.

