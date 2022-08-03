Приказ: Огонь не открывать
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Приказ: Огонь не открывать

Приказ: Огонь не открывать (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.21981, Приказ: Огонь не открывать
Военный87 мин12+

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О фильме

Вскоре после начала Великой Отечественной войны батальон капитана Тихонова отправляется на восточную границу СССР, чтобы защищать территорию от возможного нападения японских милитаристов. Хотя на официальном языке здесь нет «состояния войны» и многие сперва хотят отправиться западный фронт, напряжение со временем только растет.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb