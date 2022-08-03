Вскоре после начала Великой Отечественной войны батальон капитана Тихонова отправляется на восточную границу СССР, чтобы защищать территорию от возможного нападения японских милитаристов. Хотя на официальном языке здесь нет «состояния войны» и многие сперва хотят отправиться западный фронт, напряжение со временем только растет.

