Приказ: Огонь не открывать (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.21981, Приказ: Огонь не открывать
Военный87 мин12+
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О фильме
Вскоре после начала Великой Отечественной войны батальон капитана Тихонова отправляется на восточную границу СССР, чтобы защищать территорию от возможного нападения японских милитаристов. Хотя на официальном языке здесь нет «состояния войны» и многие сперва хотят отправиться западный фронт, напряжение со временем только растет.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВИРежиссёр
Валерий
Исаков
- ВБАктёр
Владлен
Бирюков
- НИАктёр
Николай
Иванов
- АПАктёр
Александр
Потапов
- АСАктёр
Александр
Силин
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- ВНАктёр
Виктор
Незнанов
- Актёр
Эрнст
Романов
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актёр
Николай
Гринько
- ССАктёр
Сергей
Сазонтьев
- ЭШСценарист
Эдуард
Шим
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ММКомпозитор
Марк
Минков